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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 24-Jährige ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag (22.05.2026) in der Adolf-Kröner-Straße die Handtasche einer 24 Jahre alten Passantin geraubt. Die 24-Jährige ging gegen 14.15 Uhr die Adolf-Kröner-Straße entlang, als der Unbekannte sie nach dem Weg fragte. Noch während die junge Frau dem Unbekannten den Weg erklärte, griff er nach ihrer Handtasche und versuchte sie wegzureißen. Die 24-Jährige hielt die Tasche fest, ließ dann aber los und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Täter flüchtete Richtung Gänsheidestraße/Heidehofstraße, eine Fahndung verlief ohne Ergebnis. In der Tasche befanden sich unter anderem eine schwarze Ledertasche mit einem Laptop, ein Geldbeutel, Kopfhörer sowie eine Hygienetasche. Die 24-Jährige ortete die Kopfhörer in der Hugo-Eckener-Straße. Dort fanden die Beamten Teile der Beute, bislang fehlt die die Laptoptasche mit dem Laptop und dem dazugehörigen Ladekabel. Der unbekannte Räuber ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und zirka 175 Zentimeter groß. Er war komplett schwarz gekleidet und trug einen Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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