PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 84-Jährige beim Einsteigen in Taxi gestürzt und schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 84 Jahre alte Frau hat sich am Freitag (22.05.2026) beim Einsteigen in ein Taxi schwere Verletzungen zugezogen. Ein 52 Jahre alter Begleiter der Frau stieg gegen 13.45 Uhr an der Richard-von-Weizsäcker-Planie in ein Taxi, schloss die Tür und fragte den 68 Jahre alten Fahrer, ob er ihn fahren könne. Zu diesem Zeitpunkt öffnete auch die 84-Jährige die Tür und wollte einsteigen. Als der Taxifahrer losfuhr, stürzte die Seniorin und zog sich schwere Verletzungen zu. Die beiden Fahrgäste verzichteten auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens und fuhren mit einem anderen Taxi nach Hause. An ihrem Ziel musste die 84-Jährige aufgrund ihrer schweren Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang, insbesondere ob der Taxifahrer nicht bemerkt hatte, dass die Seniorin ebenfalls einsteigen wollte, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 08:28

    POL-S: Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein 46 Jahre alter Mann soll am Sonntagmittag (24.05.2026) mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Der 46-Jährige befuhr mit seinem blauen Mercedes gegen 11.45 Uhr den Rosensteintunnel in Fahrtrichtung Esslingen und fiel hierbei einem Zeugen auf, da er Schlangenlinien fuhr und mehrfach beinahe gegen die Tunnelwand gefahren sei. Andere Verkehrsteilnehmer betätigten die Lichthupe und ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 14:56

    POL-S: Raub und Körperverletzung nach Fußballspiel -Zeugen gesucht-

    Stuttgart-Degerloch (ots) - Nach dem WFV-Pokalfinale zwischen den Stuttgarter Kickers und der SG Sonnenhof Großaspach ist es am Samstagabend (23.05.2026) auf einem Parkplatz beim GAZi-Stadion auf der Waldau zu einem Raubdelikt gekommen, bei dem ein 30 Jahre alter Spieler sowie dessen Vater leicht verletzt wurden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 06:46

    POL-S: Beim Abbiegen Radfahrer übersehen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Degerloch (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein Radfahrer am Samstag (23.05.2026) bei einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Fahrer eines Pkw Smart befuhr gegen 11.30 Uhr die Jahnstraße von Degerloch kommend in Richtung Fernsehturm und wollte nach rechts in das Königsträßle abbiegen. Dabei übersah er einen 49-jährigen Radfahrer, welcher in gleicher Richtung auf einem dortigen Geh- und Radweg fuhr. Beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren