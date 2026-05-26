Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 84-Jährige beim Einsteigen in Taxi gestürzt und schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 84 Jahre alte Frau hat sich am Freitag (22.05.2026) beim Einsteigen in ein Taxi schwere Verletzungen zugezogen. Ein 52 Jahre alter Begleiter der Frau stieg gegen 13.45 Uhr an der Richard-von-Weizsäcker-Planie in ein Taxi, schloss die Tür und fragte den 68 Jahre alten Fahrer, ob er ihn fahren könne. Zu diesem Zeitpunkt öffnete auch die 84-Jährige die Tür und wollte einsteigen. Als der Taxifahrer losfuhr, stürzte die Seniorin und zog sich schwere Verletzungen zu. Die beiden Fahrgäste verzichteten auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens und fuhren mit einem anderen Taxi nach Hause. An ihrem Ziel musste die 84-Jährige aufgrund ihrer schweren Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang, insbesondere ob der Taxifahrer nicht bemerkt hatte, dass die Seniorin ebenfalls einsteigen wollte, dauern an.

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