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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen
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Elmstein (ots)

Am 16.04.2026 wurden mehrere Geschwindigkeitskontrollen anlässlich der ROADPOL Woche "Speed" durchgeführt. In der Zeit von 12:45 Uhr bis 13:30 Uhr wurde die Geschwindigkeit in Frankeneck gemessen. Von 13:45 Uhr bis 14:30 Uhr wurde die Geschwindigkeit in Elmstein in der dortigen Hauptstraße gemessen und von 14:45 Uhr bis 15:45 Uhr wurde dann die Geschwindigkeit in der Hauptstraße in Lambrecht kontrolliert.

Erfreulicherweise konnten am heutigen Tage keine Verstöße bei den 171 gemessenen Verkehrsteilnehmer festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Hahn, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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