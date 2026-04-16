Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen
Elmstein (ots)
Am 16.04.2026 wurden mehrere Geschwindigkeitskontrollen anlässlich der ROADPOL Woche "Speed" durchgeführt. In der Zeit von 12:45 Uhr bis 13:30 Uhr wurde die Geschwindigkeit in Frankeneck gemessen. Von 13:45 Uhr bis 14:30 Uhr wurde die Geschwindigkeit in Elmstein in der dortigen Hauptstraße gemessen und von 14:45 Uhr bis 15:45 Uhr wurde dann die Geschwindigkeit in der Hauptstraße in Lambrecht kontrolliert.
Erfreulicherweise konnten am heutigen Tage keine Verstöße bei den 171 gemessenen Verkehrsteilnehmer festgestellt werden.
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