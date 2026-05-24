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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Raub und Körperverletzung nach Fußballspiel -Zeugen gesucht-

Stuttgart-Degerloch (ots)

Nach dem WFV-Pokalfinale zwischen den Stuttgarter Kickers und der SG Sonnenhof Großaspach ist es am Samstagabend (23.05.2026) auf einem Parkplatz beim GAZi-Stadion auf der Waldau zu einem Raubdelikt gekommen, bei dem ein 30 Jahre alter Spieler sowie dessen Vater leicht verletzt wurden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich der 30-jährige Spieler der SG Sonnenhof Großaspach gegen 19:30 Uhr zusammen mit seinem 65-jährigen Vater nach dem Spiel auf dem Weg zu seinem Fahrzeug und bemerkte hierbei, dass er von einer etwa fünfköpfigen Personengruppe verfolgt wurde. Als er vor der Personengruppe flüchten wollte, verlor er sein Mobiltelefon und seine Geldbörse. Ein Mitglied der Personengruppe hob die Gegenstände auf und nahm sie an sich. Nachdem der Geschädigte von der Gruppe eingeholt wurde, kam eine weitere Gruppe von etwa fünf bis sieben Personen hinzu, die unvermittelt auf den 30-Jährigen einschlugen und eintraten. Zudem rissen die Täter dem Opfer eine Sporttasche von den Schultern und warfen diese zwei bislang unbekannten Komplizen zu, die auf einem Zweirad flüchteten. Der 65-jährige Vater versuchte die Tätergruppe von seinem Sohn fernzuhalten. Hierbei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Im weiteren Verlauf wurde dem 30-Jährigen von einer Person aus der Gruppe seine Geldbörse zurückgegeben. Allerdings fehlte daraus ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag. Alle an der Auseinandersetzung beteiligten Täter sollen Fankleidung der Stuttgarter Kickers getragen haben. Die Kriminalpolizei Stuttgart hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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