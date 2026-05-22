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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 24-Jährige mit Glasscherben in Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (21.05.2026) eine 24 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die in einer Stadtbahn unterwegs war und dort möglicherweise Fahrgäste mit Glasscherben bedroht hat. Zeugen meldeten gegen 17.40 Uhr der Polizei, dass sich in der Stadtbahn der Linie U12 eine Frau befinden würde, die Scherben eines Spiegels in der Hand halte. Alarmierte Beamte entdeckten die 24-Jährige an der Haltestelle Hallschlag am Bahnsteig. Als die Frau die Polizisten sah, nahm sie die am Boden liegenden Scherben in die Hand und stieg in eine weitere Stadtbahn der Linie U12. Nachdem die Beamten die Frau mehrfach aufgefordert hatten, die Scherben wegzulegen, nahmen sie die 24-Jährige vorläufig fest. Die Tatverdächtige wehrte sich gegen die Festnahme und beleidigte die Beamten. Ersten Ermittlungen zufolge soll die 24-Jährige mit einem noch ganzen Spiegel ohne Rahmen im Hauptbahnhof in eine Stadtbahn der Linie U12 gestiegen sein. Dabei soll sich ein Fahrgast, der mutmaßlich aussteigen wollte, an der Hand verletzt haben. Er kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere wann und wie das Spiegelglas zerbrach und ob die Tatverdächtige damit Fahrgäste bedroht hat, dauern an. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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