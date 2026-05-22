Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstag (21.05.2026) ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden ist. Eine 42-jährige Frau war mit ihrem VW gegen 14.30 Uhr im Martin-Schrenk-Weg unterwegs und bog an der Benzstraße nach links ab. Zur gleichen Zeit fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Toyota in der Benzstraße Richtung Mercedesstraße. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 27-Jährige nach rechts in den Grünstreifen aus und stieß gegen eine Schranke und ein Verkehrszeichen. Beide gaben an, bei Grünlicht gefahren zu sein. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 30.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell