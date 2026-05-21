Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gemeinsame Verkehrskontrollen von Polizei und Zoll

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Spezialisten der Verkehrspolizei haben am Mittwoch (20.05.2026) mit Unterstützung des Zolls und Beamten der Polizeipräsidien Reutlingen, Aalen, Ludwigsburg und Karlsruhe auf dem Cannstatter Wasen Verkehrskontrollen durchgeführt und ihr Hauptaugenmerk auf den Gefahrgutverkehr gelegt. Über 20 Polizeibeamte kontrollierten zwischen 09.00 Uhr und 14.00 Uhr den Verkehr im Bereich des Neckarparks. Dabei überprüften sie 34 Fahrzeuge und Gespanne sowie 38 Personen. Neben Verstößen gegen die Sozialvorschriften und die Arbeitszeit ahndeten die Spezialisten auch 13 Verstöße gegen die Ladungssicherung und elf Verstöße wegen fehlender Fahrerkarte. In zwei weiteren Fällen war die Gefahrgutladung nicht richtig gesichert. Acht Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt solange untersagt, bis die Mängel vor Ort beseitig wurden. Bei einem Fahrzeug stellten die Polizisten auf Grund von falscher Ladungssicherung deformierte Gefahrgut-Behälter fest. Dieses Fahrzeug wurde auf einem Autohof abgestellt und die Weiterfahrt untersagt. Zollbeamte ermitteln darüber hinaus wegen mehreren Verdachtsfällen im Bereich der Schwarzarbeit und des Mindestlohngesetzes.

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