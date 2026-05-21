Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtigen nach Trickdiebstahl festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (20.05.2026) einen 27 Jahre alten Mann an der Straße Am Hauptbahnhof festgenommen, der im Verdacht steht, einem 30-Jährigen das Handy gestohlen zu haben. Der 27-Jährige soll gegen 10.30 Uhr den 30-Jährigen angesprochen, ihn um eine Zigarette gebeten und hierbei umarmt haben. Anschließend stellte der 30-Jährige das Fehlen seines Handys fest. Er verfolgte den flüchtigen Tatverdächtigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Der 27-Jährige mit marokkanischer Staatsangehörigkeit soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag (21.05.2026) einem Haftrichter vorgeführt werden.

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