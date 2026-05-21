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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verbotswidrig gewendet und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag (20.05.2026) in der Hohenheimer Straße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes war gegen 16.35 Uhr Richtung Olgaeck unterwegs. Auf Höhe der Alexanderstraße wendete er offenbar verbotswidrig über die Gleise, um zurück Richtung Degerloch zu fahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 34 Jahre alte Stadtbahnfahrer der Linie U12 in Richtung Remseck stark abbremsen. Hierbei verletzten sich eine 75 Jahre alte Frau in der Stadtbahn schwer und ein 37-jähriger Fahrgast leicht. Der Mercedesfahrer fuhr davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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