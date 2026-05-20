Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Süd (ots)

Unbekannte sind zwischen Montag (18.05.2026) und Dienstag (19.05.2026) in Wohnungen an der Dornhaldenstraße und der Neckartalstraße eingebrochen. An der Neckartalstraße hebelten die Täter zwischen Montag, 08.00 Uhr und Dienstag, 18.30 Uhr die Tür zur Wohnung im obersten Stockwerk des Mehrfamilienhauses auf. Sie durchwühlten die Räume und stahlen einen Laptop. Die Ermittlungen zu möglichem weiteren Diebesgut dauern an. An der Dornhaldenstraße hebelten die Unbekannten am Dienstag zwischen 06.45 Uhr und 17.00 Uhr die Tür zur Wohnung im dritten Obergeschoss auf, um ins Innere zu gelangen. Die Höhe des Stehlguts ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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