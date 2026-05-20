Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (19.05.2026) einen 38 Jahre alten Mann an der Sophienstraße vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, exhibitionistische Handlungen begangen zu haben. Eine 24 Jahre alte Frau befand sich gegen 09.30 Uhr im ersten Stock eines Kaufhauses an der Sophienstraße, als ihr ein Mann auffiel, der an seinem entblößten Glied manipuliert haben soll. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 38-Jährigen vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

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