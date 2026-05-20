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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (19.05.2026) an der Eulerstraße einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, unerlaubt mit Rauschgift gehandelt zu haben. Der 24-Jährige soll zwischen September und November 2025 rund 2,5 Kilo Marihuana unerlaubt verkauft haben. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizeibeamten rund 19.500 Euro mutmaßliches Dealergeld und knapp 50 Gramm Haschisch. Der 24-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch (20.05.2026) einem Haftrichter vorgeführt werden.

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  • 20.05.2026 – 08:50

    POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (19.05.2026) einen 38 Jahre alten Mann an der Sophienstraße vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, exhibitionistische Handlungen begangen zu haben. Eine 24 Jahre alte Frau befand sich gegen 09.30 Uhr im ersten Stock eines Kaufhauses an der Sophienstraße, als ihr ein Mann auffiel, der an seinem ...

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