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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 46 Jahre alter Fahrer eines Skoda Oktavia ist am Mittwoch (20.05.2026) an der Waiblinger Straße Ecke Daimler Straße mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der Skodafahrer war gegen 10.05 Uhr in der Waiblinger Straße unterwegs Richtung Bad Cannstatt. An der Kreuzung zur Daimlerstraße missachtete er ersten Erkenntnissen zufolge das Rotlicht und stieß mit der Stadtbahn der Linie U1 zusammen, die in gleicher Richtung unterwegs war. Bei dem Unfall verletzte sich niemand und es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

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Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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