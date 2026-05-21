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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Überfall auf Kiosk - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag (20.05.2026) versucht, einen Kiosk an der Rotebühlstraße auszurauben. Der unbekannte Täter betrat den Kiosk gegen 15.15 Uhr und bedrohte den 61-Jährigen Kioskbetreiber mit einem Messer und forderte Geld aus der Kasse. Nachdem sich die Kasse nicht öffnen ließ ergriff der Täter ohne Beute die Flucht. Er war etwa 170 Zentimeter groß und zwischen 20 und 25 Jahren alt. Seine Haare waren schwarz und zurückgegelt. Sein Gesicht war mit einem Schal bedeckt und er trug er eine schwarze Jacke mit roten Applikationen an den Ärmeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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