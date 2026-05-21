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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Ladendiebstahl: Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (16.05.2026) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einer Drogerie am Mailänder Platz Waren gestohlen und sich gegen seine Festnahme gewehrt zu haben. Der 27-Jährige soll gegen 12.20 Uhr Waren im Wert von rund 120 Euro an sich genommen haben. Nach Verlassen des Geschäfts sprach ihn der Ladendetektiv darauf an. Der 27-Jährige soll den Ladendetektiv daraufhin bedroht haben, sodass es zu einer Rangelei zwischen den beiden kam. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 27-Jährigen daraufhin fest. Der Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag (17.05.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und wies den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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