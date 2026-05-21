Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich gestohlenes Fahrrad im Internet angeboten - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (20.05.2026) einen 43 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, ein mutmaßlich gestohlenes Fahrrad auf einer Verkaufsplattform im Internet zum Verkauf angeboten zu haben. Ein 26-Jähriger entdeckte am Mittwoch sein Mountainbike, das Unbekannte am Dienstag (19.05.2026) in Karlsruhe gestohlen haben und erstattete Anzeige bei der Polizei. Als die Beamten einen Scheinkauf fingierten, nahmen sie den 43-Jährigen vorläufig fest und beschlagnahmten das mutmaßlich gestohlene Fahrrad sowie ein weiteres Fahrrad, das möglicherweise ebenfalls aus einem Diebstahl stammt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

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