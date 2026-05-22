Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand auf Herrentoilette - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Donnerstag (21.05.2026) ein Feuer in einer Herrentoilette eines Cafés am Schloßplatz ausgebrochen. Ein Zeuge bemerkte gegen 13.50 Uhr den Brand und verständigte das Personal. Die Mitarbeiter löschten den Brand bereits fast vollständig vor Eintreffen der Feuerwehr. Der Zeuge beobachtete, wie zwei männliche Personen Richtung Neues Schloss wegrannten. Beide waren zirka 165 Zentimeter groß. Einer der beiden war schlank, komplett schwarz gekleidet und trug eine Sonnenbrille. Der andere war dick, trug ein graues Oberteil und eine schwarze Hose. Er hatte schwarze Haare und nach hinten gegelte Haare. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der geschätzte Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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