PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand auf Herrentoilette - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Donnerstag (21.05.2026) ein Feuer in einer Herrentoilette eines Cafés am Schloßplatz ausgebrochen. Ein Zeuge bemerkte gegen 13.50 Uhr den Brand und verständigte das Personal. Die Mitarbeiter löschten den Brand bereits fast vollständig vor Eintreffen der Feuerwehr. Der Zeuge beobachtete, wie zwei männliche Personen Richtung Neues Schloss wegrannten. Beide waren zirka 165 Zentimeter groß. Einer der beiden war schlank, komplett schwarz gekleidet und trug eine Sonnenbrille. Der andere war dick, trug ein graues Oberteil und eine schwarze Hose. Er hatte schwarze Haare und nach hinten gegelte Haare. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der geschätzte Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 10:57

    POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstag (21.05.2026) ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden ist. Eine 42-jährige Frau war mit ihrem VW gegen 14.30 Uhr im Martin-Schrenk-Weg unterwegs und bog an der Benzstraße nach links ab. Zur gleichen Zeit fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Toyota in der Benzstraße Richtung Mercedesstraße. Um einen Zusammenstoß zu ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 11:43

    POL-S: Gemeinsame Verkehrskontrollen von Polizei und Zoll

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Spezialisten der Verkehrspolizei haben am Mittwoch (20.05.2026) mit Unterstützung des Zolls und Beamten der Polizeipräsidien Reutlingen, Aalen, Ludwigsburg und Karlsruhe auf dem Cannstatter Wasen Verkehrskontrollen durchgeführt und ihr Hauptaugenmerk auf den Gefahrgutverkehr gelegt. Über 20 Polizeibeamte kontrollierten zwischen 09.00 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren