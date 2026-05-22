POL-S: Mit Haftbefehl gesucht und Widerstand geleistet - Polizeibeamte leicht verletzt
Stuttgart-Mitte (ots)
Polizeibeamte haben am Donnertagnachmittag (21.05.2026) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der Passanten belästigt haben soll und gegen den ein Haftbefehl bestanden hat. Der 37-Jährige soll gegen 16.45 Uhr in der Königstraße mit lauter Musik und Bettelei Passanten belästigt haben, weshalb Polizeibeamte ihn kontrollierten. Hierbei stellten die Beamten fest, dass gegen den 37-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Heilbronn bestand. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 37-Jährige Widerstand, wodurch zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Der Tatverdächtige wurde in die Justizvollzugsanstalt Stammheim gebracht.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell