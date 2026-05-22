Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Haftbefehl gesucht und Widerstand geleistet - Polizeibeamte leicht verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnertagnachmittag (21.05.2026) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der Passanten belästigt haben soll und gegen den ein Haftbefehl bestanden hat. Der 37-Jährige soll gegen 16.45 Uhr in der Königstraße mit lauter Musik und Bettelei Passanten belästigt haben, weshalb Polizeibeamte ihn kontrollierten. Hierbei stellten die Beamten fest, dass gegen den 37-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Heilbronn bestand. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 37-Jährige Widerstand, wodurch zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Der Tatverdächtige wurde in die Justizvollzugsanstalt Stammheim gebracht.

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