Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Blitzer ohne Personal beschädigt

Polizei sucht Hinweise

Dinslaken (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag (00:00 Uhr) bis Sonntag (10:41 Uhr) einen Blitzer ohne Personal auf der Ziegelstraße beschädigt.

Sie besprühten alle vier Linsen des Geräts mit gelber Farbe.

Die genaue Tatzeit ist bisher unbekannt.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, unter Tel.: 02064 / 622-0.

BH/

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