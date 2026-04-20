POL-WES: Dinslaken - Blitzer ohne Personal beschädigt
Polizei sucht Hinweise
Dinslaken (ots)
Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag (00:00 Uhr) bis Sonntag (10:41 Uhr) einen Blitzer ohne Personal auf der Ziegelstraße beschädigt.
Sie besprühten alle vier Linsen des Geräts mit gelber Farbe.
Die genaue Tatzeit ist bisher unbekannt.
Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, unter Tel.: 02064 / 622-0.
BH/
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