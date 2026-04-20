Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Voerde (ots)

Am Sonntagabend (20.04.) kam es gegen 21:30 Uhr auf der Frankfurter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Eine 29-jährige Frau aus Voerde befuhr mit ihrem Pkw die Frankfurter Straße in Richtung Dinslaken. Ein 39-jähriger Mann aus Voerde fuhr hinter der 29- Jährigen mit seinem Motorrad in gleicher Richtung.

Der 29- Jährige setzte in Höhe der Hausnummer 225 trotz eines bestehenden Überholverbots zum Überholen des Pkw der 29-Jährigen an.

Während dieses Überholvorgangs beabsichtigte die 29- Jährige nach links auf ein Grundstück einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw der 29- Jährigen und dem Motorrad des 39- Jährigen. Dabei verletzte sich der 39- Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich. Die 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Rettungswagen brachten beide Fahrzeugführer in umliegende Krankenhäuser.

Die Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

/cd

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