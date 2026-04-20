PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Voerde (ots)

Am Sonntagabend (20.04.) kam es gegen 21:30 Uhr auf der Frankfurter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Eine 29-jährige Frau aus Voerde befuhr mit ihrem Pkw die Frankfurter Straße in Richtung Dinslaken. Ein 39-jähriger Mann aus Voerde fuhr hinter der 29- Jährigen mit seinem Motorrad in gleicher Richtung.

Der 29- Jährige setzte in Höhe der Hausnummer 225 trotz eines bestehenden Überholverbots zum Überholen des Pkw der 29-Jährigen an.

Während dieses Überholvorgangs beabsichtigte die 29- Jährige nach links auf ein Grundstück einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw der 29- Jährigen und dem Motorrad des 39- Jährigen. Dabei verletzte sich der 39- Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich. Die 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Rettungswagen brachten beide Fahrzeugführer in umliegende Krankenhäuser.

Die Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

/cd

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 19.04.2026 – 20:27

    POL-WES: Moers - Größerer Polizeieinsatz bei Sikh Gemeindehaus

    Moers (ots) - Am Sonntagnachmittag erfolgte gegen 14:20 Uhr ein größerer Polizeieinsatz an einem Gemeindehaus der Sikh Moers. An der Örtlichkeit kam es während der Gebetsstunde zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt. Eine dieser Personen erlitt hierbei eine Schnittverletzung. Da Zeugen von ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 12:13

    POL-WES: Hünxe - Gegenstand zerstört Pkw-Glasdach auf der A3 - Zeugen gesucht

    Hünxe (ots) - Am Mittwochabend (15.04.) befuhr kurz nach 21 Uhr ein 44- jähriger Isselburger die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Arnheim. Auf Höhe der Autobahnbrücke Alte Raesfelder Straße in Hünxe-Drevenack traf ein unbekannter Gegenstand das Glasdach des Pkw. Splitter der geborstenen Scheibe verletzten einen der vier Fahrzeuginsassen leicht. Bei Unterquerung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren