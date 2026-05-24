Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Abbiegen Radfahrer übersehen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein Radfahrer am Samstag (23.05.2026) bei einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Fahrer eines Pkw Smart befuhr gegen 11.30 Uhr die Jahnstraße von Degerloch kommend in Richtung Fernsehturm und wollte nach rechts in das Königsträßle abbiegen. Dabei übersah er einen 49-jährigen Radfahrer, welcher in gleicher Richtung auf einem dortigen Geh- und Radweg fuhr. Beim Zusammenstoß mit dem Pkw zog sich der 49-Jährige schwere Verletzungen im Brustbereich zu und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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