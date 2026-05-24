PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Abbiegen Radfahrer übersehen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein Radfahrer am Samstag (23.05.2026) bei einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Fahrer eines Pkw Smart befuhr gegen 11.30 Uhr die Jahnstraße von Degerloch kommend in Richtung Fernsehturm und wollte nach rechts in das Königsträßle abbiegen. Dabei übersah er einen 49-jährigen Radfahrer, welcher in gleicher Richtung auf einem dortigen Geh- und Radweg fuhr. Beim Zusammenstoß mit dem Pkw zog sich der 49-Jährige schwere Verletzungen im Brustbereich zu und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 15:10

    POL-S: Mit Haftbefehl gesucht und Widerstand geleistet - Polizeibeamte leicht verletzt

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Donnertagnachmittag (21.05.2026) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der Passanten belästigt haben soll und gegen den ein Haftbefehl bestanden hat. Der 37-Jährige soll gegen 16.45 Uhr in der Königstraße mit lauter Musik und Bettelei Passanten belästigt haben, weshalb Polizeibeamte ihn kontrollierten. Hierbei ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 11:23

    POL-S: 24-Jährige mit Glasscherben in Stadtbahn - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstag (21.05.2026) eine 24 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die in einer Stadtbahn unterwegs war und dort möglicherweise Fahrgäste mit Glasscherben bedroht hat. Zeugen meldeten gegen 17.40 Uhr der Polizei, dass sich in der Stadtbahn der Linie U12 eine Frau befinden würde, die Scherben eines Spiegels ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 11:04

    POL-S: Brand auf Herrentoilette - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist am Donnerstag (21.05.2026) ein Feuer in einer Herrentoilette eines Cafés am Schloßplatz ausgebrochen. Ein Zeuge bemerkte gegen 13.50 Uhr den Brand und verständigte das Personal. Die Mitarbeiter löschten den Brand bereits fast vollständig vor Eintreffen der Feuerwehr. Der Zeuge beobachtete, wie zwei männliche Personen Richtung Neues Schloss wegrannten. Beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren