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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann soll am Sonntagmittag (24.05.2026) mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Der 46-Jährige befuhr mit seinem blauen Mercedes gegen 11.45 Uhr den Rosensteintunnel in Fahrtrichtung Esslingen und fiel hierbei einem Zeugen auf, da er Schlangenlinien fuhr und mehrfach beinahe gegen die Tunnelwand gefahren sei. Andere Verkehrsteilnehmer betätigten die Lichthupe und mussten abbremsen, um Unfälle zu vermeiden. Mehrere Anhalteversuche der Polizei ignorierte der Fahrer und konnte erst an einer roten Ampel an der Ausfahrt B14 Richtung Benzstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Er musste eine Blutprobe abgeben. Zeugen und Geschädigte, denen der blaue Mercedes CLK aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

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Polizeipräsidium Stuttgart
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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