Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Festnahme nach Verfolgungsfahrt und Verkehrsunfall

56317, Urbach, BAB 3, FR. Frankfurt, KM 62,0 (ots)

Heute Vormittag kam es gegen 08:50 Uhr auf der BAB 3, im Bereich Urbach nach einer Verfolgungsfahrt zu einer Festnahme eines 19-jährigen Mannes.

Ursprung der Verfolgungsfahrt war nach derzeitigem Stand das widerrechtliche Aneignen eines Kraftfahrzeugs in Essen. Während der Verfolgungsfahrt verursachte der verantwortliche Kraftfahrzeugführer einen Verkehrsunfall, bei dem niemand verletzt wurde.

Der Fahrzeugführer konnte in der Ortslage Gückingen festgenommen werden. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol und hatte keine gültige Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 02602-93270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

