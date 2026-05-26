POL-S: Von Terrorpoller aufgebockt
Stuttgart-Mitte (ots)
Bei einem Unfall am Montagnachmittag (25.05.2026) hat sich ein 40 Jahre alter Busfahrer im Bereich der Richard-von-Weizäcker-Planie leichte Verletzungen zugezogen. Der 40-Jährige war gegen 17.40 Uhr mit einem Linienbus in Richtung der dortigen Bushaltestellte unterwegs, als mutmaßlich aufgrund einer Fehlbedienung die Terrorpoller ausfuhren und den Bus aufbockte. Durch den Unfall zog sich der 40-jährige Busfahrer leichte Verletzungen zu. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.
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