POL-S: Von Terrorpoller aufgebockt

Stuttgart-Ost (ots) - Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag (22.05.2026) in der Adolf-Kröner-Straße die Handtasche einer 24 Jahre alten Passantin geraubt. Die 24-Jährige ging gegen 14.15 Uhr die Adolf-Kröner-Straße entlang, als der Unbekannte sie nach dem Weg fragte. Noch während die junge Frau dem Unbekannten den Weg erklärte, griff er nach ihrer Handtasche und versuchte sie wegzureißen. Die 24-Jährige hielt ...

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