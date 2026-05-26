Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart- Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind über das Pfingstwochenende (21.05.2026 bis 25.05.2026) in mehrere Wohnungen im Stadtgebiet eingebrochen. An der Kernenblickstraße brachen die Einbrecher zwischen Donnerstag, 12.00 Uhr und Samstag, 09.30 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und durchwühlten die Wohnung. An der Mergentheimer Straße hebelten die Diebe am Freitag zwischen 08.50 Uhr und 13.30 Uhr die Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses auf. Sie gelangten in eine Wohnung im dritten Stock und durchsuchten die Räume. Zwischen Freitag, 22.00 Uhr und Sonntag, 10.30 Uhr verschafften sich die Täter über ein Fenster Zutritt in eine Doppelhaushälfte an der Straße Am Sonnenweg. An der Rötestraße brachen die Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 07.30 Uhr und 13.50 Uhr eine Wohnungstüre eines Mehrfamilienhauses auf. Ob die Einbrecher jeweils etwas stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen. An der Möhringer Straße gelangten die Täter am Freitag, zwischen 08.20 Uhr und 14.10 Uhr in eine Wohnung im vierten Stock. Sie stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von rund 900 Euro. An der Lurchstraße brachen die Einbrecher am Freitag, zwischen 22.30 Uhr und 23.00 Uhr eine Balkontür einer Wohnung im Erdgeschoss auf. Sie stahlen Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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