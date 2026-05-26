Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rechtsradikale Parolen in Stadtbahn gebrüllt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, bei dem ein unbekannter Mann in einer Stadtbahn der Linie U12 rechtsradikale Parolen gebrüllt hat. Der Unbekannte saß in der Stadtbahn Richtung Remseck und rief die Parolen im Bereich der Haltestelle Nordbahnhof. Die Tatzeit war möglicherweise am Sonntag (24.05.2026), gegen 10.00 Uhr. Der Unbekannte war zirka 35 bis 45 Jahre alt und hatte dunkle kurze Haare. Er trug zur Tatzeit ein blaues langes Hemd und eine dunkle Hose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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