PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rechtsradikale Parolen in Stadtbahn gebrüllt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, bei dem ein unbekannter Mann in einer Stadtbahn der Linie U12 rechtsradikale Parolen gebrüllt hat. Der Unbekannte saß in der Stadtbahn Richtung Remseck und rief die Parolen im Bereich der Haltestelle Nordbahnhof. Die Tatzeit war möglicherweise am Sonntag (24.05.2026), gegen 10.00 Uhr. Der Unbekannte war zirka 35 bis 45 Jahre alt und hatte dunkle kurze Haare. Er trug zur Tatzeit ein blaues langes Hemd und eine dunkle Hose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 12:51

    POL-S: Auffahrunfall mit Kleinkrafträdern

    Stuttgart-Mitte (ots) - Bei einem Unfall am Sonntagmittag (24.05.2026) in der Theodor-Heuss-Straße haben sich zwei 34 Jahre alte Männer leichte und schwere Verletzungen zugezogen. Die beiden Rollerfahrer waren gemeinsam gegen 15.10 Uhr in Richtung Paulinenstraße unterwegs. Als der vorne fahrende Piaggo-Fahrer abbremste, fuhr der hinter ihm fahrende 34-Jährige, ebenfalls mit einer Piaggo, mutmaßlich aufgrund eines ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 12:48

    POL-S: Von Terrorpoller aufgebockt

    Stuttgart-Mitte (ots) - Bei einem Unfall am Montagnachmittag (25.05.2026) hat sich ein 40 Jahre alter Busfahrer im Bereich der Richard-von-Weizäcker-Planie leichte Verletzungen zugezogen. Der 40-Jährige war gegen 17.40 Uhr mit einem Linienbus in Richtung der dortigen Bushaltestellte unterwegs, als mutmaßlich aufgrund einer Fehlbedienung die Terrorpoller ausfuhren und den Bus aufbockte. Durch den Unfall zog sich der 40-jährige Busfahrer leichte Verletzungen zu. Der ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 11:44

    POL-S: 24-Jährige ausgeraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Ost (ots) - Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag (22.05.2026) in der Adolf-Kröner-Straße die Handtasche einer 24 Jahre alten Passantin geraubt. Die 24-Jährige ging gegen 14.15 Uhr die Adolf-Kröner-Straße entlang, als der Unbekannte sie nach dem Weg fragte. Noch während die junge Frau dem Unbekannten den Weg erklärte, griff er nach ihrer Handtasche und versuchte sie wegzureißen. Die 24-Jährige hielt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren