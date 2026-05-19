Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Getelo - Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zwei Personen verletzt

Getelo (ots)

Am Dienstag, den 19.05.2026, kam es gegen 06:53 Uhr im Bereich der Kreuzung Querweg / Ringstraße in Getelo zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 38-jährige Fahrerin eines Opel Agila den Querweg in südliche Richtung und beabsichtigte, die Ringstraße geradeaus zu überqueren. Dabei übersah sie offenbar einen bevorrechtigten VW Caddy, der von einem 63-jährigen Mann auf der Ringstraße in Richtung Getelo geführt wurde.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls überschlugen sich beide Pkw.

Die 38-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 63-jährige Fahrer des VW erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden durch den Rettungsdienst versorgt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Gegen 10.45 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

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