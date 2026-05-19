Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Getelo - Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zwei Personen verletzt
Getelo (ots)
Am Dienstag, den 19.05.2026, kam es gegen 06:53 Uhr im Bereich der Kreuzung Querweg / Ringstraße in Getelo zu einem schweren Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 38-jährige Fahrerin eines Opel Agila den Querweg in südliche Richtung und beabsichtigte, die Ringstraße geradeaus zu überqueren. Dabei übersah sie offenbar einen bevorrechtigten VW Caddy, der von einem 63-jährigen Mann auf der Ringstraße in Richtung Getelo geführt wurde.
Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls überschlugen sich beide Pkw.
Die 38-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 63-jährige Fahrer des VW erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden durch den Rettungsdienst versorgt.
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Gegen 10.45 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell