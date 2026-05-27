Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer in Leitplanke geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer ist am frühen Mittwochmorgen (27.05.2026) an der Auffahrt zur B14 gegen die Leitplanken geprallt und hat sich Verletzungen zugezogen. Der Mann fuhr gegen 04.30 Uhr mit seiner Suzuki auf die B14 Richtung Waiblingen auf und befand sich auf dem linken von drei Fahrstreifen. Ein unbekannter Autofahrer soll den Motorradfahrer hier ausgebremst haben, sodass der 54-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad verlor und nach links in die Leitplanken prallte. Hierbei zog er sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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