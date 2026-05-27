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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreistes Räuberpaar erbeutet Schmuck - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekanntes Paar hat am Dienstagvormittag (26.05.2026) an der Büsnauer Straße eine 66 Jahre alte Frau ausgeraubt und Schmuck im Wert von rund 2.000 Euro erbeutet. Die 66-Jährige stieg gegen 10.55 Uhr an der Haltestelle Am Feldrand aus einem Linienbus aus, als die beiden Unbekannten aus einem anthrazitfarbenen Auto ausstiegen und zu der Frau gingen. Der Mann hielt dann die Arme der Frau fest und stahl ihren Goldring, während seine mutmaßliche Komplizin ihr zwei Ohrringe und eine Goldkette abnahm. Anschließend setzte sich der Mann wieder auf den Fahrersitz, die Frau stieg auf der Beifahrerseite ein und beide flüchteten mit dem Auto in Richtung Büsnau. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den Tätern, trafen sie aber nicht mehr an. Beide waren zirka 170 Zentimeter groß und rund 40 Jahre alt. Die Frau trug ein schwarzes Kopftuch und hatte dunkle Augen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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