Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit gestohlenem Fahrzeug verunfallt - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart / Ditzingen (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in der Nacht zum Dienstag (26.05.2026) mit einem gestohlenen Fahrzeug im Bereich Ditzingen in der Siemensstraße verunfallt zu sein. Beamte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg stellten den 21 Jahre alten Volvo-Fahrer gegen 01.10 Uhr im Engelbergtunnel auf der Autobahn A81 in Richtung Heilbronn mit mutmaßlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit fest und gaben ihm das Zeichen für eine Verkehrskontrolle. Der 21-Jährige soll die Signale der Beamten missachtet und über die Ausfahrt Stuttgart Feuerbach in die Siemensstraße geflüchtet sein. Dort soll er auf Höhe der Einmündung Calwer Straße alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Volvo in einem Grünstreifen gegen einen Baum geprallt sein. Dort nahmen die Beamten den Schwerverletzen nach einem Fluchtversuch fest. Rettungskräfte brachten den Tatverdächtigen in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Volvo zwischen Montag (25.06.2026) und Dienstag aus einem Autohaus an der Paracelsusstraße in Stuttgart-Plieningen gestohlen. Bei den Kennzeichen am Fahrzeug handelte es sich offenbar um Fälschungen. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen dauern an. Der Tatverdächtige mit polnischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Mittwochs (27.05.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

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