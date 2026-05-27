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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auseinandersetzung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstagmittag (26.05.2026) in der Sigmundtstraße ereignet hat. Ein 71 Jahre alter BMW-Fahrer war gegen 12.20 Uhr in der Emilienstraße unterwegs und wollte nach links in die Sigmundtstraße abbiegen. Zeitgleich wollte eine 40 Jahre alte Ford-Fahrerin von der Sigmundtstraße nach links in die Emilienstraße abbiegen. Aufgrund der zu engen Fahrbahn mussten beide Fahrzeuge anhalten. Die 40-Jährige soll dem BMW-Fahrer daraufhin den Mittelfinger gezeigt haben, woraufhin er sie beleidigt und in ihr Auto gespuckt haben soll. Nachdem beide ihr Fahrzeug abgestellt hatten, soll die 40-Jährige ihren 42 Jahre alten Mann verständigt haben, der den 71-Jährigen auf dem nahegelegenen Supermarktparkplatz angegriffen und geschlagen haben soll. Anschließend soll der 71-Jährige mit seinem BMW in der Sigmundtstraße auf den 42-Jährigen zugefahren sein, sodass dieser wegspringen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ob er sich hierbei vom Auto wegstieß oder auf dieses einschlug, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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