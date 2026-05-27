Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (27.05.2026) in der Alexanderstraße hat sich eine 50 Jahre alte Fahrradfahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Eine 55 Jahre alte Suzuki-Fahrerin war gegen 17.25 Uhr in der Alexanderstraße Richtung Hohenheimer Straße unterwegs, als sie auf Höhe der Hausnummer 21 aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei prallte sie erst gegen einen am Straßenrand geparkten Peugeot und anschließend gegen eine 50 Jahre alte Fahrradfahrerin, die rechts von ihr fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die 50-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Suzuki der 55-Jährigen prallte danach gegen einen Fiat, der wiederum gegen einen geparkten Ford und eine Hauswand. Der Ford stieß gegen einen ebenfalls geparkten Mazda. Rettungskräfte kümmerten sich um beide verletzten Frauen und brachten sie zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich des Stadtbahn- und Straßenverkehrs.

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