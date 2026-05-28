POL-S: Mutmaßlich ohne Führerschein Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht
Stuttgart-Mühlhausen (ots)
Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwochnachmittag (27.05.2026) in der Mühlhäuser Straße ereignet hat. Ein 29 Jahre alter Ford-Fahrer war gegen 17.30 Uhr in der Mühlhäuser Straße Richtung Löwentorstraße unterwegs. Auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Wagrainäcker wendete er und stieß dabei mit dem Mercedes einer 29-Jährigen zusammen, die in Richtung Seeblickweg fuhr. Dabei zogen sich sowohl sie, als auch ein drei Jahre altes Kind, das mit im Auto saß, leichte Verletzungen zu. Der 29-Jährige ergriff die Flucht in Richtung Seeblickweg. Einige Zeit später stellte er sich den Beamten auf dem Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er ohne Führerschein gefahren sein. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zur Fahrweise des 29-Jährigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.
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