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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich ohne Führerschein Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwochnachmittag (27.05.2026) in der Mühlhäuser Straße ereignet hat. Ein 29 Jahre alter Ford-Fahrer war gegen 17.30 Uhr in der Mühlhäuser Straße Richtung Löwentorstraße unterwegs. Auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Wagrainäcker wendete er und stieß dabei mit dem Mercedes einer 29-Jährigen zusammen, die in Richtung Seeblickweg fuhr. Dabei zogen sich sowohl sie, als auch ein drei Jahre altes Kind, das mit im Auto saß, leichte Verletzungen zu. Der 29-Jährige ergriff die Flucht in Richtung Seeblickweg. Einige Zeit später stellte er sich den Beamten auf dem Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er ohne Führerschein gefahren sein. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zur Fahrweise des 29-Jährigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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  • 27.05.2026 – 19:07

    POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen

    Stuttgart-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (27.05.2026) in der Alexanderstraße hat sich eine 50 Jahre alte Fahrradfahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Eine 55 Jahre alte Suzuki-Fahrerin war gegen 17.25 Uhr in der Alexanderstraße Richtung Hohenheimer Straße unterwegs, als sie auf Höhe der Hausnummer 21 aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei prallte sie erst gegen einen am Straßenrand geparkten Peugeot ...

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