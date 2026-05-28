Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geschlagen und getreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung am Donnerstag (21.05.2026) an der Böblinger Straße von zwei Unbekannten verletzt worden. Der 46-Jährige beobachtete zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen drei Personen und mischte sich in diese ein. In der Folge entwickelte sich eine Rangelei zwischen den mittlerweile vier Personen, bei der sich zunächst niemand verletzte. Zwei weitere Männer bemerkten die Situationen und begannen, den 46-Jährigen zu schlagen und zu treten. Anschließend flüchteten die beiden Täter zu Fuß über eine Treppe Richtung Stadtbahnhaltestelle Südheimer Platz. Beide Täter hatten eine dunkle Hautfarbe. Einer davon trug ein kariertes Hemd. Rettungskräfte kümmerten sich um den 46-Jährigen und brachten ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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