PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geschlagen und getreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung am Donnerstag (21.05.2026) an der Böblinger Straße von zwei Unbekannten verletzt worden. Der 46-Jährige beobachtete zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen drei Personen und mischte sich in diese ein. In der Folge entwickelte sich eine Rangelei zwischen den mittlerweile vier Personen, bei der sich zunächst niemand verletzte. Zwei weitere Männer bemerkten die Situationen und begannen, den 46-Jährigen zu schlagen und zu treten. Anschließend flüchteten die beiden Täter zu Fuß über eine Treppe Richtung Stadtbahnhaltestelle Südheimer Platz. Beide Täter hatten eine dunkle Hautfarbe. Einer davon trug ein kariertes Hemd. Rettungskräfte kümmerten sich um den 46-Jährigen und brachten ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 16:39

    POL-S: Schmierereien im Ortskern - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Degerloch (ots) - Unbekannte haben mutmaßlich über das Pfingstwochenende (23.05. bis 25.05.2026) im Ortskern von Degerloch mehrere Tags angebracht. Die Schmierfinken brachten Tags an einem Gebäude an der Großen Falterstraße an. Die Schriftzeichen waren auch an weiteren Gebäuden, Parkscheinautomaten, Ladesäulen, Stromkästen und Verkehrszeichen angebracht. Hierfür verwendeten die Unbekannten weiße, ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 14:40

    POL-S: In Mehrfamilienhäuser eingebrochen - Zeugen gesucht

    Stuttgart- West / - Mitte (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (27.05.2026) in eine Wohnung an der Rosenbergstraße und an der Straße Am Neckartor eingebrochen. Die Einbrecher hebelten zwischen 18.00 Uhr und 19.20 Uhr die Wohnungstür einer Wohnung im Erdgeschoss an der Rosenbergstraße auf. Sie durchsuchten die Wohnung und flüchteten unerkannt. Ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen. An der Straße Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren