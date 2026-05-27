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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fenster beschädigt - Sachbeschädigung an Auto

Vogelsbergkreis (ots)

Fenster beschädigt

Alsfeld. Unbekannte beschädigten im Zeitraum von Montagabend (25.05.), 22.15 Uhr, bis Dienstagmorgen (26.05.), 7.20 Uhr, das Fenster eines Hauses in der Baugasse mit einem Pflasterstein. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Auto

Kirtorf. Im Zeitraum von Sonntagabend (24.05.), 18 Uhr, bis Montagmorgen (25.05.), 7.10 Uhr, machten sich Unbekannte an einer in der Straße "Am Mühlbusch" geparkten weißen Mercedes A-Klasse zu schaffen. Dabei verursachten die Täter einen Sachschaden am Heckscheibenwischer von rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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