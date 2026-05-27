POL-OH: Fenster beschädigt - Sachbeschädigung an Auto
Vogelsbergkreis (ots)
Fenster beschädigt
Alsfeld. Unbekannte beschädigten im Zeitraum von Montagabend (25.05.), 22.15 Uhr, bis Dienstagmorgen (26.05.), 7.20 Uhr, das Fenster eines Hauses in der Baugasse mit einem Pflasterstein. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Sachbeschädigung an Auto
Kirtorf. Im Zeitraum von Sonntagabend (24.05.), 18 Uhr, bis Montagmorgen (25.05.), 7.10 Uhr, machten sich Unbekannte an einer in der Straße "Am Mühlbusch" geparkten weißen Mercedes A-Klasse zu schaffen. Dabei verursachten die Täter einen Sachschaden am Heckscheibenwischer von rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell