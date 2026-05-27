Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Taschendiebstahl von Geldbörse - Exhibitionistische Handlungen im Kurpark - Einbruch-Diebstahl in Jagdhütte

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Taschendiebstahl von Geldbörse

Philippsthal. Am Dienstag (26.05.), zwischen 11.15 und 11.20 Uhr, wurde ein 69-jähriger Opfer eines Taschendiebstahls in einem Supermarkt in der Ulsterstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen rempelte ein Unbekannter den Senior zunächst an und gelangte so an die Geldbörse des Seniors. Als der 69-jährige das Fehlen seiner Geldbörse bemerkte, sprach er den Mann an und schaute in die von ihm mitgeführte Tasche. Von der Geldbörse fehlte zu diesem Zeitpunkt jedoch jede Spur. Anschließend entfernte sich der Unbekannte aus dem Supermarkt. Der Wert des Diebesgut beläuft sich auf circa 175 Euro.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, Circa 60 bis 65 Jahre alt, Circa 175 bis 180 cm groß, Dunkle Basecap und dunkle Kleidung, Führte eine schwarze Tasche mit sich

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Exhibitionistische Handlungen im Kurpark

Bad Hersfeld. Am Dienstag (26.05.), 14.30 Uhr, kam es im Kurpark im Bereich der Sturmiusstraße zu einer exhibitionistischen Handlung. Ein Unbekannter entblößte sich dort vor den Augen einer 65-Jährigen und manipulierte anschließend an seinem Geschlechtsteil. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Einbruch-Diebstahl in Jagdhütte

Friedewald. Am Dienstag (26.05.), gegen 17.45 Uhr, entwendeten Unbekannte Überwachungskameras, die in der Straße "Tiefe Hohle" im Bereich einer Jagdhütte angebracht waren. Die Täter baldowerten zunächst den Bereich um die Jagdhütte aus, um anschließend die an Bäumen montierten Überwachungskameras zu entwenden. Der Wert des Diebesgut wird auf rund 260 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

(Lukas Rech)

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