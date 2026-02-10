Polizei Wuppertal

POL-W: RS Poser- und Raserkontrollen in Lennep

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagabend (07.02.2026) kontrollierte die Polizei Fahrzeuge im Bereich Remscheid-Lennep. Das Hauptaugenmerk lag dabei - wie auch in der Vergangenheit - auf Fahrern mit Fahrzeugen, die durch irreguläre Geräuschentwicklung, gefährliche Fahrmanöver oder zu hohe Geschwindigkeit auffallen. Im Ergebnis erhoben die Beamten mehrere Verwarnungsgelder und legten zwei Anzeigen gegen Verkehrsteilnehmer vor. Ein Fahrzeug überschritt die zulässige Lautstärke. Der Wagen wurde sichergestellt und einem technischen Unternehmen zur näheren Überprüfung vorgestellt. Ähnliche Kontrollen in unterschiedlichen Formen werden auch weiterhin von der Polizei im Bergischen Städtedreieck unangekündigt durchgeführt.

