Polizei Wuppertal

POL-W: RS Poser- und Raserkontrollen in Lennep

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagabend (07.02.2026) kontrollierte die Polizei 
Fahrzeuge im Bereich Remscheid-Lennep.

Das Hauptaugenmerk lag dabei - wie auch in der Vergangenheit - auf 
Fahrern mit Fahrzeugen, die durch irreguläre Geräuschentwicklung, 
gefährliche Fahrmanöver oder zu hohe Geschwindigkeit auffallen.

Im Ergebnis erhoben die Beamten mehrere Verwarnungsgelder und legten 
zwei Anzeigen gegen Verkehrsteilnehmer vor. Ein Fahrzeug überschritt 
die zulässige Lautstärke. Der Wagen wurde sichergestellt und einem 
technischen Unternehmen zur näheren Überprüfung vorgestellt.

Ähnliche Kontrollen in unterschiedlichen Formen werden auch weiterhin
von der Polizei im Bergischen Städtedreieck unangekündigt 
durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

