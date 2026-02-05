PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Drei Leichtverletzte bei Alleinunfall mit Linienbus

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurden bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus auf der L 403 drei Personen leichtverletzt. Der Polizei wurde der Unfall erst am Nachmittag gemeldet. Der mit wenigen Fahrgästen besetzte Linienbus befuhr gegen 6:25 Uhr die Landesstraße in Richtung Alsenz. Nach Angaben eines Zeugen sei der Bus bei nicht an die witterungsbedingten Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dort befuhr er den Grünstreifen und streifte die Schutzplanke sowie einen Leitpfosten. Nachdem der Bus zum Stehen gekommen sei, sei der Fahrer ausgestiegen und habe sich den Schaden angeschaut, habe dann seine Fahrt aber fortgesetzt, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden bei dem Verkehrsunfall drei Personen leicht verletzt. Die Personalien einer weiblichen Person, die sich an der Lippe verletzt haben soll, sind allerdings nicht bekannt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 bei der Polizeiinspektion Rockenhausen zu melden. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

