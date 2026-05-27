Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Versicherungskennzeichen - Kennzeichenschild entwendet - Fahrrad entwendet - Einbruch in Keller - Rucksack entwendet

Fulda (ots)

Diebstahl von Versicherungskennzeichen

Fulda. Zwischen Samstagmorgen (23.05.), 8 Uhr, und Sonntagnachmittag (24.05.), 17 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem Peugeot Roller das angebrachte Versicherungskennzeichen "954-LUA". Der Roller war zum Tatzeitpunkt im Hinterhof eines Hauses in der Universitätsstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichenschild entwendet

Fulda. Zwischen Montagabend (04.05.), 18 Uhr, und Dienstagmittag (26.05.), 16 Uhr, entwendeten Unbekannte das vordere amtliche Kennzeichen "HEF-MM 157" von einem grauen Ford Galaxy. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Kreuzbergstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad entwendet

Fulda. Am Freitag (22.05.), zwischen 18.15 Uhr und 19.30 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Marienstraße ein schwarzes Mountainbike des Herstellers "Matra". Da Fahrrad war mit einem Faltschloss gesichert an einem dortigen Fahrradständer abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Keller

Künzell. Zwischen Montagnacht (25.05.), 23.30 Uhr, und Dienstagfrüh (26.05.), 6 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Rössengraben" in Pilgerzell. Hier durchsuchten die Täter einen Werkstattraum nach Wertsachen und entwendeten Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rucksack entwendet

Fulda. Am Freitag (22.05.), zwischen 13 Uhr und 13.20 Uhr, entwendeten Unbekannte den Rucksack eines 17-Jährigen während der Fahrt mit dem Linienbus im Stadtgebiet Fulda. Anschließend versuchten die Täter mit einer erlangten VISA-Card in einer Tankstelle in der Petersberger Straße in Petersberg Einkäufe zu bezahlen.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Jonas Trabert)

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