Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Auto - Versuchter Einbruch-Diebstahl in Gaststätte - E-Scooter entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung an Auto

Bad Hersfeld. Am Freitag (21.05.), zwischen 10 bis 12 Uhr, beschädigten Unbekannte einen weißen Skoda Fabia, welcher auf dem Parkplatz des Gesundheitsamtes in der Friedrich-Ebert-Straße geparkt war. Die unbekannten Täter schlugen mit einem Gegenstand die Fensterscheibe der Fahrertür ein und entfernten sich anschließend vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Versuchter Einbruch-Diebstahl in Gaststätte

Ronshausen. Zwischen Freitag (22.05.), 21.30 Uhr, und Samstag (23.05.), 10.30 Uhr, versuchten sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Kasseler Straße zu verschaffen. Der Versuch eine Tür aufzuhebeln scheiterte, weshalb die Täter von ihrem Vorhaben abließen und vom Tatort in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

E-Scooter entwendet

Bebra. Am Samstag (23.05.), zwischen 21.30 und 23 Uhr, entwendeten Unbekannte einen schwarzen E-Scooter des Herstellers Xiaomi mit dem Versicherungskennzeichen 542-VVI, welcher in der Gottlieb-Daimler-Straße ungesichert in einem Gebüsch abgestellt war. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Bad Hersfeld. Auch in der Straße "Am Schwimmbad" entwendeten unbekannte Langfinger am Sonntag (24.05.), zwischen 14.30 und 19 Uhr, einen schwarzen E-Scooter der Marke NiU mit dem Versicherungskennzeichen 028-WJS, welcher mit einem Schloss an einem Pfosten in der Nähe des Schwimmbads angekettet war. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

(Lukas Rech)

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