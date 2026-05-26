Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW-Unfall mit 4 leichtverletzten Personen auf der BAB A7 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld (West) und AD Kirchheim

Fulda (ots)

Neuenstein. Am Montag (25.05.)kam es gegen 18:15 Uhr auf der A7 von Kassel kommend in Fahrtrichtung Fulda, kurz hinter der Anschlussstelle Bad Hersfeld West, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus dem Landkreis Fulda befuhr mit seinem Peugeot die mittlere von drei Fahrspuren. Auf der rechten Fahrspur vor ihm fuhr ein 35-jährige BMW-Fahrerin aus München mit ihrer Familie. Kurz vor dem Unfall wechselte der 25-jährige Fahrer von der mittleren auf die rechte Fahrspur und ordnete sich unmittelbar hinter dem BMW ein. Aus ungeklärter Ursache behielt der Peugeot seine Geschwindigkeit bei und fuhr dem BMW hinten auf. Dadurch gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern, kollidierten linksseitig mit der Betonleitwand und kamen schlussendlich auf der linken Fahrspur zum Stillstand. Hierbei wurde der Peugeot-Fahrer als auch die Insassen des BMWs leicht verletzt. Zur Abklärung der Unfallfallfolgen wurden alle Beteiligte vorsorglich in umliegende Krankhäuser verbracht.

Auf Grund der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt. Im Einsatz war ein Notarzt, zwei RTWs sowie die Autobahnpolizei Bad Hersfeld. Nach der Unfallaufnahme konnte die Autobahn wieder umgehend freigegeben werden.

Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

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