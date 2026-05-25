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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnhausbrand in Großenlüder-Bimbach

Fulda (ots)

Großenlüder. Am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr kam es im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses zu einem Brand. Alle Bewohner konnten unverletzt aus dem Haus evakuiert werden. Ursache dürfte vermutlich ein technischer Defekt gewesen sein. Zur Erkundung des verrauchten Bereichs und der Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Großenlüder und Bimbach eingesetzt. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von mindestens 150.000 Euro. Das Wohnhaus ist zunächst unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei Fulda übernommen.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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