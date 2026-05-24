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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht im Bereich der Winfriedschule - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Am Dienstag (12.05.), zwischen 13 Uhr und 13.10 Uhr, ereignete sich in der Leipziger Straße in Fulda auf dem dortigen Parkplatz der Winfriedschule ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Der oder die Unfallverursacher/in parkte vermutlich ihr Baustellenfahrzeug auf besagtem Parkplatz ab, um Baustellenbeschilderung zu laden. Bei diesem Ladevorgang wurde dann offenbar ein unmittelbar daneben ordnungsgemäß geparkter Pkw touchiert, so dass dieser beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Pkw Fiat 500 in grün, wobei hier ein Schaden von 1.000 Euro entstand.

Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, Angaben zum Unfallfahrzeug oder zum Verursacher machen können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 0661/105-2240 bzw. 0661/105-2224 mit der Polizeistation Fulda, mit jeder anderen Polizeistation oder mit der Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Röbig, POK`in (Polizeistation Fulda)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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