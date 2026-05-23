POL-OH: Mit E-Scooter gestürzt
Fulda (ots)
Ein 42-jähriger E-Scooter Fahrer aus Fulda befuhr am Samstagmorgen gegen 01:11 Uhr die Künzeller Str. stadteinwärts und verlor aufgrund von Gleichgewichtsstörungen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam zu Sturz und verlor vorübergehend das Bewusstsein.
Da bei dem Mann Alkoholgeruch vernehmbar war, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Unfallbedingt wurde er leicht am Kopf verletzt, am Roller entstand geringer Sachschaden.
Gefertigt: PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda (Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)
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