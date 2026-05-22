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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Fulda (ots)

Ein 60-jähriger Audi Fahrer aus Bodenheim (Mainz-Bingen) befuhr am Donnerstagmorgen (21.05.) gegen 07.15 Uhr im Bereich der abknickenden Vorfahrt die Leipziger Straße aus Richtung Niesig kommend und bog dort nach rechts in die Dresdner Straße ab.

Wegen eines vor ihm fahrenden PKW war die Sicht erschwert und beim Abbiegen übersah er offenbar einen 27-jährigen Radfahrer aus Hünfeld, welcher mit seinem Gravelbike den für Radfahrer freigegebenen linken Gehweg der Leipziger Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr und missachtete dessen Vorrang.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer über die Motohaube des Audi auf die Straße stürzte. Herbei verletzte sich der Radfahrer leicht.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 7.320 Euro.

Gefertigt: PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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