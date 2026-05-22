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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (19.05.), zwischen 16.50 Uhr bis 17.30 Uhr, parkte ein 31-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld sein grauen Ford Transit, ordnungsgemäß auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Alsfelder Straße im Ortsteil Asbach. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte das Fahrzeug, nach derzeitigem Kenntnisstand hinten rechts, sodass die Seite des Ford zerkratzt wurde. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Mauer beschädigt

Ronshausen. Am Mittwoch (20.05.), in der Zeit von 12 Uhr bis 15.30 Uhr fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen eine Mauer in der "Gutenbergstraße". Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0 oder www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Rotenburg)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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