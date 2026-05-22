Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kostenlose Fahrradcodierung in Fulda

Fulda (ots)

Fulda. Um mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern, bietet die Polizei am Freitag (29.05.) in der Zeit von 11 Uhr bis 14 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung an der Stadtwache in Fulda an. Interessierte haben die Möglichkeit, sich eine individuelle Nummer in den Rahmen ihres Rades codieren zu lassen.

Hierfür brauchen Zweiradliebhaber lediglich einen Eigentumsnachweis für das Rad sowie ein Personaldokument - sprich Personalausweis oder Reisepass.

HINWEIS: Fahrräder mit Carbonrahmen lassen sich leider nicht codieren. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

Wann? Am Freitag (29.05.), zwischen 11 Uhr und 14 Uhr Wo? Stadtwache Fulda, Schloßstraße 1, 36037 Fulda

Terminvergabe? Voranmeldung - unter der Telefonnummer 0661-102-1360 - erforderlich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell