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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeug beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kirchheim. Zwischen Sonntag (17.05.) , 19 Uhr, und Donnerstag (21.05.), 7.15 Uhr, beschädigten Unbekannte einen blauen Skoda, welcher auf einem Parkplatz eines Hotels in der Hauptstraße abgestellt war. Die Täter schlugen mit einem derzeit unbekannten Gegenstand auf das rechte Rücklicht ein, sodass dieses und die Karosserie beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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