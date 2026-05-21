Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Geldbörse

Hersfeld Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Freitag (15.05.), im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr, wurde eine 88-jährige Dame in einem Einkaufsladen in der Friedloser Straße Opfer dreister Taschendiebe. Die Langfinger nutzen einen unaufmerksamen Moment der Seniorin aus und entwendeten aus der Handtasche deren Geldbörse. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

(Marc Leipold)

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