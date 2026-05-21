Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto zerkratzt

Vogelsbergkreis (ots)

Auto zerkratzt

Alsfeld. Im Zeitraum vom 11. Mai bis zum 20. Mai machten sich Unbekannte an einem grauen Ford Ranger zu schaffen, der in der Theodor-Heuss-Straße geparkt war. Dabei zerkratzten sie mittels nicht bekanntem Werkzeug die Beifahrerseite des Autos und verursachten so einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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