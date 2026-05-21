POL-OH: Auto zerkratzt
Vogelsbergkreis (ots)
Auto zerkratzt
Alsfeld. Im Zeitraum vom 11. Mai bis zum 20. Mai machten sich Unbekannte an einem grauen Ford Ranger zu schaffen, der in der Theodor-Heuss-Straße geparkt war. Dabei zerkratzten sie mittels nicht bekanntem Werkzeug die Beifahrerseite des Autos und verursachten so einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell